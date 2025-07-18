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انعقاد المؤتمر الانتخابي لنادي الزوراء لاختيار هيئة إدارية دائمية


استناداً الى قانون الأندية الرياضة رقم 18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لسنة 1988 يعقد في الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة في النادي الثقافي النفطي المؤتمر الانتخابي لنادي الزوراء الرياضي لغرض اختيار هيئة إدارية دائمية، حيث كانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد حلت إدارة نادي الزوراء السابقة لوجود مخالفات قانونية في انتخابات النادي، وتم تشكيل إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات جديدة، فيما أكد مركز التسوية والتحكيم الرياضي شرعية قرار حل الهيئة الإدارية السابقة.

 كما أصدرت اللجنة الأولمبية قراراً بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة مكونة من (أحمد خالد جواد الشهيد رئيساً، ويعقوب حسين سالم كنائب للرئيس، ووعد فياض موزان كأمين للسر، وعلاء جهان بغش كأمين مالي، كما تمت تسمية الأعضاء الآتية: (ليث حسين شهيب، ومحمود كريم عبد الهادي، وغيث عبد الغني عبد الواحد).

وبعد انتهاء فترة عمل هذه الهيئة أصدرت اللجنة الأولمبية قراراً آخر بتشكيل هيئة مؤقتة جديدة تعد للانتخابات المقبلة برئاسة محمد مثنى، فيما يشغل مشتاق عزيز منصب نائب الرئيس، وغيث عبدا لغني أمينًا للسر، وحيدر شنشول أمينًا ماليًا، وتضم في عضويتها كلًا من: (ليث حسين، داود سلمان، محمود كريم، وسعد عطية).

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انعقاد المؤتمر الانتخابي لنادي الزوراء لاختيار هيئة إدارية دائمية
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