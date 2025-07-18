الصفحة الرياضية

ضمن منافسات نهائي كأس العراق، دهوك يلاقي زاخو اليوم


 

يستضيف ملعب الشعب الدولي، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، القمة المرتقبة لنهائي كأس العراق لكرة القدم بين فريقي دهوك وزاخو في مواجهة تاريخية بكل المقاييس، تحمل نكهة (شمالية) خالصة، فقد جاء تأهل دهوك إلى المباراة النهائية بعد مسيرة قوية، حيث أطاح بالقوة الجوية في الدور نصف النهائي بنتيجة (3 - 1)، في مواجهة أظهر فيها صقور الجبال قدراته الهجومية والدفاعية المتوازنة، مؤكداً جدارته بالوصول إلى المحطة الأخيرة.

بالمقابل، صنع زاخو الحدث الأبرز في هذه النسخة من البطولة، بعد أن تمكن من إقصاء حامل اللقب الشرطة بركلات الترجيح بنتيجة (4 - 3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ويعد هذا التأهل إنجازاً تاريخياً لأبناء الخابور، إذ يسجل ظهوره الأول في نهائي كأس العراق، مما يضيف بعداً خاصاً للمواجهة.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قد قررت، في وقت سابق، نقل المباراة النهائية من ملعب نوروز في محافظة السليمانية إلى ملعب الشعب الدولي في بغداد، وذلك لضمان أكبر حضور جماهيري، وتوفير الظروف المثالية لهذه القمة الكروية، ومن المؤمل أن يمتلئ ملعب الشعب بالجماهير التي ستزحف لدعم فريقها، في مشهد يعكس الشغف الكبير بكرة القدم العراقية.

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