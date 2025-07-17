كوفند: سالجأ الى استئناف قرار الانضباط..وقد اتجه الى محكمة "كاس"

ابدى عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم كوفند عبد الخالق ، استغرابه لقرار لجنة الانضباط القاضي بحرمانه من العمل الاداري لمدة ستة اشهر ، مبينا انه سيستأنف هذا القرار .

وقال عبد الخالق :" تفاجأت بقرار حرماني لمدة ستة اشهر ، في يوم فتح باب الترشيح للانتخابات".

واضاف :" ان سبب عقوبتي شكوى رئيس الاتحاد عدنان درجال في لجنة الانضباط ضدي، وساسلك جميع الطرق القانونية الداخلية لاستئناف هذا القرار".

وتابع :" في حال لم انصف من قبل الجهات القانونية في العراق سأتجه الى محكمة "كاس" ، وقد حصلت على فيزا الدخول لسويسرا".