أرنولد عن قرعة الملحق: هذا هو وقت العراق وسنقاتل للحلم

أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، غراهام أرنولد، اليوم الخميس، (17 تموز 2025)، عن سعادته وحماسه البالغين بعد إعلان قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ووضعت قرعة الملحق الآسيوي منتخب العراق في المجموعة الثانية الى جانب السعودية وإندونيسيا.

ونقل بيان لاتحاد الكرة العراقي، عن أرنولد قوله، أن: "أسود الرافدين سيكونوا في أوج تركيزهم واستعدادهم بحلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وشدد أرنولد على، أن "المنتخب يدرك جيدًا أهمية هذه المرحلة الحاسمة،" مشيرًا إلى أن "التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي شهد تفوق العراق على منتخبي السعودية وإندونيسيا، يعكس التطور الملحوظ في أداء المنتخب".

وأضاف: "التصنيف وحده لا يكفي، وعلينا إثبات جدارتنا عمليًا في أرض الملعب خلال مواجهتي الملحق".

وأعرب المدرب الأسترالي عن ثقته الكبيرة بقدرات اللاعبين، مؤكدًا أنهم سيكونون في أفضل حالاتهم الذهنية والبدنية في الوقت المناسب لخوض التحدي وتحقيق الانتصار.

وقال أرنولد: "لست قلقًا بشأن هوية الخصم أو مكان المباراة، تركيزنا ينصب على أنفسنا وعلى كيفية فرض أسلوبنا وتحقيق الفوز".

وأكد أرنولد إيمانه الراسخ بأن "هذا هو وقت العراق"، مشددًا على أن المنتخب سيقاتل بكل ما يملك من أجل تحقيق حلم الملايين بالعودة إلى كأس العالم بعد غياب دام 40 عامًا".

وأشار المدرب إلى خبرته الطويلة في التعامل مع منتخبات مثل السعودية وإندونيسيا، مؤكدًا معرفته التامة بنقاط قوتها وضعفها، وأن المنتخب سيستعد لهما بأفضل طريقة ممكنة.