اتحاد الكرة يعتمد الشهادات الآسيوية لتسجيل مدربي الدوريات المحلية

أعلنت اللجنةُ الفنيةُ والتطوير- قسم تعليم وتطوير المدربين في الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس، عن اعتمادِ الشهاداتِ التدريبيّة بنظامِ التسجيل، إذ أكد مديرُ قسم تعليم وتطوير المدربين، وسام نجيب اصليوة، في بيان، أن" اللجنة أرسلت إعماماً لأنديةِ دوري نجوم العراق والممتاز والأولى والثانية باعتمادِ الشهادات التدريبيّة الآسيويّة التي ستعتمد في نظامِ تسجيل المدربين للدوريات المذكورة في أعلاه".

وأضاف صليوة أن" الإعمامات السابقة، وبفترةٍ قياسيةٍ جداً، وقبل انطلاقِ الدوريات للموسم الجدي 2025/ 2026 ، ستكون فرصةً للأنديةِ لاختيارِ المدربين على وفق الشهاداتِ المعتمدة، وعلى وفق الفرق من المتقدمين وصولاً لمدربي الفئات العمريّة لتكون فرصةً حقيقيةً للمدربين الحاصلين على الشهادات الآسيويّة بالعملِ في الأندية".