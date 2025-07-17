الصفحة الرياضية

اتحاد الكرة يعتمد الشهادات الآسيوية لتسجيل مدربي الدوريات المحلية


أعلنت اللجنةُ الفنيةُ والتطوير- قسم تعليم وتطوير المدربين في الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس، عن اعتمادِ الشهاداتِ التدريبيّة بنظامِ التسجيل، إذ أكد مديرُ قسم تعليم وتطوير المدربين، وسام نجيب اصليوة، في بيان، أن" اللجنة أرسلت إعماماً لأنديةِ دوري نجوم العراق والممتاز والأولى والثانية باعتمادِ الشهادات التدريبيّة الآسيويّة التي ستعتمد في نظامِ تسجيل المدربين للدوريات المذكورة في أعلاه".

وأضاف صليوة أن" الإعمامات السابقة، وبفترةٍ قياسيةٍ جداً، وقبل انطلاقِ الدوريات للموسم الجدي 2025/ 2026 ، ستكون فرصةً للأنديةِ لاختيارِ المدربين على وفق الشهاداتِ المعتمدة، وعلى وفق الفرق من المتقدمين وصولاً لمدربي الفئات العمريّة لتكون فرصةً حقيقيةً للمدربين الحاصلين على الشهادات الآسيويّة بالعملِ في الأندية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتحاد الكرة يعتمد الشهادات الآسيوية لتسجيل مدربي الدوريات المحلية
إدارة نادي الزوراء: اعتماد استراتيجية جديدة في التعاقدات للموسم المقبل
درجال وأرنولد يبحثان إعداد المنتخب للملحق الآسيوي ومستوى اللاعبين المحترفين
الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء تحدد موعد انتخابات هيئتها الإدارية
بلاتر يفتح النار على "السعودية"
ملعب نوروز يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العراق
وفاة مدرب حراس المرمى صالح حميد والوسط الرياضي العراقي يُعبر عن حزنه
اتحاد الكرة يعتزم حل لجنة المغتربين بعد شبهات فساد.. هيكلة جديدة بثلاث دوائر
أرنولد: تركيزنا على التأهل للمونديال ولا تهمني مواجهة قطر أو السعودية
المنتخب الوطني يرتقي إلى المركز 58 في تصنيف "الفيفا" لشهر تموز
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك