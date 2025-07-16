إدارة نادي الزوراء: اعتماد استراتيجية جديدة في التعاقدات للموسم المقبل

صرّح المدير الإداري لنادي الزوراء، أوس إبراهيم، بأن إدارة النادي وضعت سياسة واضحة ومدروسة في اختيار اللاعبين للموسم الجديد، بما يضمن بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات، حيث ذكر إبراهيم، للوكالة الرسمية، إن "الزوراء يتبع منهجاً مدروساً في التعاقدات يجمع بين الرؤية الفنية والاعتبارات المالية، ويعتمد على استقطاب لاعبين يمتلكون الإمكانات الفنية المناسبة، حتى وإن كانوا مغمورين، يؤتي نتائجها بعد موسم أو اثنين"، مشيراً إلى أن "التأني في اختيار العناصر يأتي ضمن خطة فنية تهدف لبناء فريق مستقر على المدى الطويل".

كما أوضح أن "الموسم القادم سيشهد مشاركة الفريق في أربع بطولات، ما يتطلب وجود عدد كافٍ من اللاعبين مع التركيز على نوعية التعاقدات"، مؤكداً أن "النادي تعاقد مع لاعبين جدد من أصحاب الأسماء الكبيرة، إلى جانب تصعيد مجموعة من لاعبي فريقي الرديف والشباب، لإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات كفاءتهم مع الفريق الأول".

كذلك بيّن إبراهيم أن "الاختيارات تعتمد على أداء اللاعب وما يمكن أن يقدمه للفريق، إضافة إلى ما يساهم بتحقيقه من نتائج"، لافتاً إلى أن "الزوراء نادٍ جماهيري دائماً ما يكون مطالباً بتحقيق الألقاب، وهو ما يُضاعف من حجم المسؤولية على الإدارة لتحقيق تطلعات الجمهور".