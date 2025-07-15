درجال وأرنولد يبحثان إعداد المنتخب للملحق الآسيوي ومستوى اللاعبين المحترفين

التقَى رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، (15 تموز 2025)، مدربَ المنتخب الوطنيّ غراهام أرنولد قبيلَ سفره إلى العاصمةِ الماليزية كوالالمبور لحُضورِ قرعةِ المُلحق الآسيويّ المؤهل لنهائياتِ كأس العالم 2026 التي تجري يوم الخميس المقبل.

وذكر بيان لاتحاد الكرة ان "اللقاء جرى على هامشِ حضورِ رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم نهائي دوري دون 16 عاماً، وتمَّت خلاله مناقشةُ آخر الاستعداداتِ والتحضيرات الخاصّة بالمُنتخبِ الوطنيّ".

واستمع درجال بحسب البيان إلى "آليةِ العملِ المُقبلة، وبرنامجِ إعدادِ المنتخبّ التي أقرها المدربُ غراهام أرنولد، وأجندة التحضيرات وإلى شرحٍ مفصل قدمه المدرب أرنولد عن اللاعبين المحترفين خارج البلاد ومستوياتهم والتواصل معهم اضافة الى متابعته للاعبين في الداخل".

وأكد درجال على "تهيئة جميع جوانب الدعم الخاصة بمنتخبنا في الفترة المقبلة التي تسبق الاعداد لمباراتي الملحق الآسيوي المهمة وتحفيز المنتخب لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة وصولاً إلى كأس العالم المقبلة".

وشدد أيضاً "على العمل الجاد لتَحقيقِ الهدف الأهم التمثل بلوغ مونديال 2026 للمرةِ الثانية في تاريخ الكرة العراقيّة، وإسعاد الجماهير".

ووعدَ درجال المدربَ أرنولد، بتَقديمِ كل أشكال الدعم للمنتخبِ، وتوفير السُبلِ الكفيلة باستعداداتٍ مميزةٍ، ليكون المنتخب بكاملِ الجاهزيّة في المُلحقِ الآسيويّ الذي يقام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل.