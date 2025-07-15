الصفحة الرياضية

الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء تحدد موعد انتخابات هيئتها الإدارية


حددت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، موعد انتخابات هيئتها الإدارية، إذ ذكرت الهيئة في بيان، أنه "استناداً إلى قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لسنة 1988، يسر الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي، دعوة أعضاء الهيئة العامة كافة لحضور المؤتمر الانتخابي لاختيار هيئة إدارية دائمية".

وأضافت، أن "المؤتمر الانتخابي سيكون، يوم الجمعة المقبل الموافق 18/7/2025، في تمام الساعة 4:00 عصراً في النادي الثقافي النفطي، وبحضور وسائل الإعلام".

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الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء تحدد موعد انتخابات هيئتها الإدارية
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