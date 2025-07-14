ملعب نوروز يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العراق

أعلنت لجنةُ المسابقاتِ في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن ملعبَ نوروز في محافظةِ السليمانية سيحتضنُ في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المُقبل المباراةَ النهائيةَ لبطولةِ كأس العراق للموسم 2024-2025 التي ستجمع فريقي دهوك وزاخو، إذ ذكرت اللجنة في بيان، إن "فريقي دهوك وزاخو أبديا موافقتهما الموثقة بكتابٍ رسميّ على إقامةِ المباراة على ملعبِ نوروز فضلاً عن الموافقة الرسمية من المديرية العامة للرياضة في وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان الذين أشاروا الى أهمية إجراء المباراة في نوروز نظراً لما تمثله من تاريخ مهم".

وأضافت أن "لجانَ الاتحادِ ستشرعُ بتحضيراتها للمباراةِ ابتداءً من يوم غد الثلاثاء"، لافتة الى أن "المؤتمرَين الفنيّ والصحفيّ للمباراةِ سيعقدان يوم الخميس المُقبل في ملعبِ المباراة، على أن يحددَ موعدهما لاحقاً".