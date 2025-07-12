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اتحاد الكرة يعتزم حل لجنة المغتربين بعد شبهات فساد.. هيكلة جديدة بثلاث دوائر


كشف موقع "GOAL MIX" الرياضي، اليوم الجمعة (11 تموز 2025)، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يتجه إلى حل لجنة المغتربين الحالية، ضمن خطة لإعادة هيكلة ملف اللاعبين المقيمين في الخارج، على خلفية شبهات فساد طالت بعض أعضاء اللجنة.

ونقل الموقع عن مصادره أن "المكتب التنفيذي للاتحاد، برئاسة عدنان درجال، قرر إعادة ترتيب آلية العمل الإداري والفني، من خلال تشكيل لجنة جديدة بثلاث دوائر متخصصة: إدارية، وفنية، وتفاوضية".

وبحسب التسريبات التي أوردها "GOAL MIX"، فإن الأسماء المطروحة ضمن اللجنة الجديدة تشمل:

سلام علي، سالار ياسين، زيد زكي (إداريين)

علي النعيمي، صفوان عبد الغني (فنيين)

أكام قادر (تفاوضي)

عنصران نسويان لم يُكشف عن هويتهما بعد

علي رياح كمنسق إعلامي وممثل صحفي للجنة

وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز الشفافية وتحقيق نتائج فعلية في استقطاب الكفاءات العراقية المغتربة.

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اتحاد الكرة يعتزم حل لجنة المغتربين بعد شبهات فساد.. هيكلة جديدة بثلاث دوائر
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