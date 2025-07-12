أرنولد: تركيزنا على التأهل للمونديال ولا تهمني مواجهة قطر أو السعودية

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، غراهام أرنولد، اليوم الجمعة، (11 تموز 2025)، أن التحضير للمباريات المقبلة بدأ منذ فترة، مشيراً إلى معرفته التامة بما يحتاجه المنتخب للتأهل إلى كأس العالم. عبر الملحق الآسيوي المقرر في تشرين الأول المقبل.

وأوضح أرنولد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، أن "الاستعداد الجاد للمنتخب بدأ منذ مواجهة الأردن ضمن التصفيات المونديالية، ومع انتهاء الدوري المحلي، سيحصل اللاعبون على إجازة، لكن نطلب منهم الحفاظ على لياقتهم البدنية، كونها العامل الأهم قبل مباريات الملحق".

وبشأن الروزنامة المحلية، شدد أرنولد على "ضرورة العمل على تطوير الدوري المحلي وتعديل روزنامته لتخدم المنتخب الوطني وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة".

وكشف عن "قرار المشاركة في بطولة تايلاند بعد انسحاب المنتخب السعودي (فريق تحت 20 عاماً)، "موضحاً أن "هذه البطولة ستوفر فرصة جيدة للتعرف على مستويات اللاعبين، حيث سيقتصر السفر على مباراتين قبل العودة إلى العراق لاستكمال اللاعبين مشاركاتهم في الدوري المحلي، بعد ذلك، ستبدأ التحضيرات الجادة لتصفيات كأس العالم، حيث سيتم إقامة معسكر تدريبي قصير قبل انطلاقها" مشيرا إلى، أن "شهر تشرين الأول/ أكتوبر سيكون حاسماً للتأهل إلى كأس العالم".

وبخصوص قرعة الملحق الآسيوي المقررة يوم الخميس المقبل في ماليزيا، أكد أرنولد أنه "لن يتمكن من حضور المباراة النهائية لكأس العراق في 15 تموز الجاري، وذلك لتواجده في قرعة الملحق".

وعن مواجهتي تصفيات كأس العالم المقبلتين، أوضح مدرب المتخب الوطني أن "الخصوم لم يتحددوا بعد، وسيتم البدء في التحضير النهائي فور إجراء القرعة والتعرف على المنافسين".

وبشأن ملف استضافة البصرة لمباريات تصفيات الملحق، ذكر أرنولد أن الاتحاد الآسيوي قرر توزيع المباريات بناءً على تصنيف المنتخبات، ولم يتغير هذا القرار على الرغم من تقديم طلب الاستضافة.

وأكد أرنولد ثقته الكبيرة في المنتخب الوطني، معبراً عن إيمانه بقدرة اللاعبين على الفوز أمام أي منافس، سواء كان قطر أو السعودية،" مشدداً على "ضرورة أن يكون المنتخب مستعداً أي مواجهة".

وقال: "لا يهمني مواجهة السعودية او قطر في الدور المقبل لأنني ما شاهدته من لاعبي المنتخب العراقي جعلني مؤمن بتحقيق الفوز على اي منتخب منهم" .

واستعاد أرنولد تجربته كمدرب لأستراليا،" مشيراً إلى أنه "لم يكن يرغب في مواجهة العراق آنذاك، لمعرفته بامتلاك العراق لاعبين مميزين قادرين على مقارعة أقوى المنتخبات.

وحلل المدرب الوطني أداء المنتخب العراقي في مباراتين سابقتين،" مشيراً إلى "متابعته المتكررة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية، حيث بدا المنتخب الكوري متفاجئاً من أداء العراق حتى قبل الطرد الذي أثر على المباراة".

ووصف أرنولد أداء المنتخب في مباراة الأردن بأنه "أبهرني فعلاً"، مؤكداً أن الفوز خارج الأرض في تلك المباراة عزز من إيمانهم بقدرة المنتخب على التأهل إلى كأس العالم.

واختتم أرنولد مؤتمره الصحفي بالتركيز على تقديم 90 دقيقة كاملة من الأداء القوي والمتوازن في كل لقاء، مؤكداً أن الحفاظ على هذا المستوى سيحقق الفوز.