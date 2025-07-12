الصفحة الرياضية

أرنولد: تركيزنا على التأهل للمونديال ولا تهمني مواجهة قطر أو السعودية


أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، غراهام أرنولد، اليوم الجمعة، (11 تموز 2025)، أن التحضير للمباريات المقبلة بدأ منذ فترة، مشيراً إلى معرفته التامة بما يحتاجه المنتخب للتأهل إلى كأس العالم. عبر الملحق الآسيوي المقرر في تشرين الأول المقبل.

وأوضح أرنولد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، أن "الاستعداد الجاد للمنتخب بدأ منذ مواجهة الأردن ضمن التصفيات المونديالية، ومع انتهاء الدوري المحلي، سيحصل اللاعبون على إجازة، لكن نطلب منهم الحفاظ على لياقتهم البدنية، كونها العامل الأهم قبل مباريات الملحق".

وبشأن الروزنامة المحلية، شدد أرنولد على "ضرورة العمل على تطوير الدوري المحلي وتعديل روزنامته لتخدم المنتخب الوطني وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة".

وكشف عن "قرار المشاركة في بطولة تايلاند بعد انسحاب المنتخب السعودي (فريق تحت 20 عاماً)، "موضحاً أن "هذه البطولة ستوفر فرصة جيدة للتعرف على مستويات اللاعبين، حيث سيقتصر السفر على مباراتين قبل العودة إلى العراق لاستكمال اللاعبين مشاركاتهم في الدوري المحلي، بعد ذلك، ستبدأ التحضيرات الجادة لتصفيات كأس العالم، حيث سيتم إقامة معسكر تدريبي قصير قبل انطلاقها" مشيرا إلى، أن "شهر تشرين الأول/ أكتوبر سيكون حاسماً للتأهل إلى كأس العالم".

وبخصوص قرعة الملحق الآسيوي المقررة يوم الخميس المقبل في ماليزيا، أكد أرنولد أنه "لن يتمكن من حضور المباراة النهائية لكأس العراق في 15 تموز الجاري، وذلك لتواجده في قرعة الملحق".

وعن مواجهتي تصفيات كأس العالم المقبلتين، أوضح مدرب المتخب الوطني أن "الخصوم لم يتحددوا بعد، وسيتم البدء في التحضير النهائي فور إجراء القرعة والتعرف على المنافسين".

وبشأن ملف استضافة البصرة لمباريات تصفيات الملحق، ذكر أرنولد أن الاتحاد الآسيوي قرر توزيع المباريات بناءً على تصنيف المنتخبات، ولم يتغير هذا القرار على الرغم من تقديم طلب الاستضافة.

وأكد أرنولد ثقته الكبيرة في المنتخب الوطني، معبراً عن إيمانه بقدرة اللاعبين على الفوز أمام أي منافس، سواء كان قطر أو السعودية،" مشدداً على "ضرورة أن يكون المنتخب مستعداً أي مواجهة".

وقال: "لا يهمني مواجهة السعودية او قطر في الدور المقبل لأنني ما شاهدته من لاعبي المنتخب العراقي جعلني مؤمن بتحقيق الفوز على اي منتخب منهم" .

واستعاد أرنولد تجربته كمدرب لأستراليا،" مشيراً إلى أنه "لم يكن يرغب في مواجهة العراق آنذاك، لمعرفته بامتلاك العراق لاعبين مميزين قادرين على مقارعة أقوى المنتخبات.

وحلل المدرب الوطني أداء المنتخب العراقي في مباراتين سابقتين،" مشيراً إلى "متابعته المتكررة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية، حيث بدا المنتخب الكوري متفاجئاً من أداء العراق حتى قبل الطرد الذي أثر على المباراة".

ووصف أرنولد أداء المنتخب في مباراة الأردن بأنه "أبهرني فعلاً"، مؤكداً أن الفوز خارج الأرض في تلك المباراة عزز من إيمانهم بقدرة المنتخب على التأهل إلى كأس العالم.

واختتم أرنولد مؤتمره الصحفي بالتركيز على تقديم 90 دقيقة كاملة من الأداء القوي والمتوازن في كل لقاء، مؤكداً أن الحفاظ على هذا المستوى سيحقق الفوز.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتحاد الكرة يعتزم حل لجنة المغتربين بعد شبهات فساد.. هيكلة جديدة بثلاث دوائر
أرنولد: تركيزنا على التأهل للمونديال ولا تهمني مواجهة قطر أو السعودية
المنتخب الوطني يرتقي إلى المركز 58 في تصنيف "الفيفا" لشهر تموز
الجمعة.. أرنولد يكشف منهاجه لمنافسات الملحق الآسيوي
كأس العراق: أربع مواجهات نارية في منافسات ربع نهائي هذا اليوم
دوري نجوم العراق يختتم موسمه بمدة زمنية منسجمة مع المعايير العالمية
ضمن الجولة ال 37 من دوري النجوم، زاخو يستضيف الجوية في أبرز مباريات اليوم
دوري نجوم العراق: اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة ال 37
استعداداً للملحق.. أرنولد يحدد نوعية المنتخبات في المواجهات الودية
قرعة تصفيات آسيا تضع منتخبنا للصالات بمواجهة السعودية والصين تايبيه وباكستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك