الجمعة.. أرنولد يكشف منهاجه لمنافسات الملحق الآسيوي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، (9 تموز 2025)، ان مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، سيكشف الجمعة المقبلة منهاجه لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأشار بيان لاتحاد الكرة الى ان أرنولد "سيعقد مؤتمراً صحفياً خاصاً في مقرِّ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل 11 تموز الحالي، للكشفِ عن مِنهاجِ معسكر إعداد المنتخبِ لمُنافساتِ المُلحق الآسيويّ المؤهل إلى نهائياتِ كأس العالم 2026".

ويوجد المنتخب العراقي في الملحق الآسيوي إلى جانب السعودية وقطر والإمارات وعمان وإندونيسيا، حيث ستنطلق المباريات في الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب العراقي في معسكر تدريبي في 30 أغسطس/ آب المقبل، يتضمن مباراتين تدريبيتين، وتشير الأمور إلى إن المعسكر سيقام خارج العراق.