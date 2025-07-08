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كأس العراق: أربع مواجهات نارية في منافسات ربع نهائي هذا اليوم


تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم، في سعي حثيث من الفرق الثمانية المتأهلة لتقديم أفضل ما لديها من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي، ومواصلة الرحلة بنجاح نحو تحقيق اللقب الغالي، إذ تشهد هذه المرحلة الحاسمة مواجهات مرتقبة تعد بالكثير من الإثارة والندية.

وتأتي في المقدمة مباراة الديربي بين الشرطة بطل الدوري وحامل لقب النسخة الأخيرة أمام متحديه الطلبة، في لقاء متجدد بينهما، بعد أن التقيا فـي مناسبتين خلال الموسم الحالي، وتفوق حينها القيثارة ذهابًا بهدف نظيف، وإيابًا بثنائية مقابل لا شيء، وسيكون ملعب الشعب الدولي مسرحًا للقاء المرتقب.

كما تترقب الأنظار مباراة أخرى، إذ يأمل القوة الجوية بتعويض الإخفاق الأخير في منافسات الدوري، عندما يواجه ضيفه النجف، في اختبار صعب على الطرفين الطامحين للاستمرار في البطولة، فيما يحل نـوروز ضيفا على زاخو في ديربي الشمال، بينما يستقبل دهوك نظيره الميناء .

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