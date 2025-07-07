الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق يختتم موسمه بمدة زمنية منسجمة مع المعايير العالمية


أعلن موقع دوري نجوم العراق، عن ختام منافسات الموسم الكروي 2024/2025، والذي استمر لمدة 9 أشهر و14 يوماً، عاداً أن هذه المدة تُعد منسجمة مع المعايير الزمنية المعتمدة في الدوريات الكبرى حول العالم، في إنجاز يُحسب للمنظومة الكروية المحلية، لا سيما مع مشاركة 20 فريقاً في البطولة، فبحسب إحصائية نشرها الموقع، فقد جاءت مدة الدوري العراقي متقاربة جداً مع نظيراتها في عدد من الدوريات الأوروبية والآسيوية:

الدوري الإسباني: 9 أشهر و15 يوماً

الدوري الإنكليزي: 9 أشهر و10 أيام

الدوري الإيطالي: 9 أشهر و11 يوماً

الدوري الفرنسي: 9 أشهر و14 يوماً

الدوري السعودي: 9 أشهر و16 يوماً

الدوري الياباني: 9 أشهر و16 يوماً

وأكد الموقع أن "هذا التوازن في مدة الموسم يعكس تطور تنظيم المسابقة، ويؤشر إلى أن دوري نجوم العراق يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الاحترافية، بما يواكب المعايير العالمية في إدارة البطولات المحلية".

كذلك أضاف أنه" على الرغم من التقدم المُحرز في إنهاء الموسم ضمن توقيت مثالي، إلا أن التحدي القادم يتمثل في ضبط موعد انطلاق الموسم الجديد، لتفادي التراكم الزمني بين المواسم، مشيراً إلى أن الموسم الماضي انتهى بتاريخ 15 تموز، بينما اختُتم الموسم الحالي في 4 تموز، مما يدل على تحسن في الجدولة الزمنية، لكنه بحاجة إلى مزيد من التنسيق".

كما أوضح الموقع أن" الهدف في المرحلة المقبلة يتمثل في مزامنة ختام الدوري العراقي مع الدوريات الأوروبية، أو تقليص الفارق الزمني إلى الحد الأدنى، الأمر الذي يمنح الأندية واللاعبين فرصة أفضل للاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية.

فيما لفت إلى أن "التخطيط جارٍ للوصول إلى روزنامة متكاملة خلال العام أو العامين المقبلين، بما يتيح إقامة بطولة الكأس المحلية بالتوازي مع الدوري، على غرار التجارب المعتمدة عالمياً، وهو ما من شأنه تعزيز التنافسية وتطوير الكرة العراقية على المدى البعيد".

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