ضمن الجولة ال 37 من دوري النجوم، زاخو يستضيف الجوية في أبرز مباريات اليوم

تقام اليوم السبت ثلاث مباريات في بغداد وميسان وزاخو لحساب الجولة (37) من دوري النجوم للموسم الحالي (2024-2025)، حيث ستجمع أولى المباريات، فريق نفط ميسان بضيفه النجف على ملعب ميسان في الساعة السابعة مساءً، ويحتل نفط ميسان المركز الثاني عشر برصيد (48) نقطة، فيما يحل فريق النجف في المركز الرابع عشر برصيد (43) نقطة.

وفي المباراة الثانية يضيف الكهرباء نظيره الكرمة على ملعب الزوراء في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويحل فريق الكرمة في المركز السابع برصيد (55) نقطة، بينما يأتي فريق الكهرباء بالمركز الثالث عشر وفي جعبته (45) نقطة.

وفيذات الوفت، تقام في ملعب زاخو مباراة أصحاب الأرض مع القوة الجوية، إذ يحتل فريق زاخو المركز الثالث برصيد(67) نقطة، فيما يحل القوة الجوية بالمرتبة الخامسة برصيد (57) نقطة .