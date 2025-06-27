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دوري نجوم العراق: اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة ال 37


 

تجري اليوم الجمعة لقاءات الجولة (37) من دوري نجوم المحترفين العراقي للموسم الحالي (2024-2025) بـإقامة مباراتين، إذ يلتقي فريق ديالى مع نظيره نفط البصرة، فيما يحل فريق النفط ضيفاً على كربلاء، إذ يحتل فريق ديالى المركز المركز السابع عشر برصيد (40) نقطة، فيما يأتي فريق نفط البصرة في المركز الثامن عشر برصيد (29) نقطة.

وفي المباراة الثانية يحتل فريق كربلاء المركز الـ(20) وفي جعبته (22) نقطة، بينما يحتل فريق النفط المركز الثامن برصيد (53) نقطة.

فيما ستقام يوم غدٍ السبت ثلاث لقاءات أبرزها مباراة زاخوأمام القوة الجوية، بينما سيصطدم الكهرباء بمتحديه الكرمة، ويستضيف نفط ميسان منافسه النجف، على أن تختتم الجولة الأحد المقبل عندما يلعب أربيل أمام الكرخ، والطلبة وفريق القاسم، في حين سيكون دهوك بمواجهة نوروز في ديربي شمالي.

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