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منتخب العراق للسيدات يصل إلى تايلاند للمشاركة في تصفيات كأس آسيا


 

 

وصل وفدُ المنتخب العراقي للسيدات، فجر اليوم الأحد بتوقيت تايلاند (مساء السبت) بتوقيت العاصمة بغداد)، إلى العاصمةِ بانكوك للمُشاركة في تصفياتِ كأس آسيا التي تنطلق يوم غدٍ الاثنين في مدينةِ شيانغ ماي، حيث يبدأ منتخبنا مشواره غداً الاثنين بمواجهة منتخب تيمور الشرقية، وذلك عقب رحلة شاقة تنقّلت فيها البعثة برّاً من بغداد إلى الكويت، قبل أن تواصل السفر جواً إلى الأراضي التايلاندية.

فيما اختتم المنتخب تحضيراته خلال اليومين الماضيين بإجراء وحدتين تدريبيتين في ملعب اللاعب الدولي الراحل علي حسين شهاب التابع لوزارة الشباب والرياضة، سبقهما معسكر خارجي في العاصمة الإيرانية طهران تضمّن عدداً من المباريات التجريبية التي سعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبات.

وأدار المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، في أول تجربة له مع سيدات العراق، البرنامج الفني خلال المعسكرين الداخلي والخارجي، إذ عمل على تقييم الأداء الجماعي والفردي، وتجربة اللاعبات في مراكز متعددة، إلى جانب اختبار قدرة الفريق على تنفيذ التحولات التكتيكية والتعامل مع الضغط أثناء المباريات.

وتحدث أبو الهيل، في تصريحات صحفية، عن جملة من "المشكلات الفنية التي تواجه الكرة النسوية في العراق، أبرزها: شحّ المواهب وغياب دوري منتظم للفئات العمرية وقلة الأندية النسوية إلى جانب ضعف البنى التحتية الخاصة بتدريب الفتيات كذلك هناك نقص في الكوادر الفنية المتخصصة".

وستكون مهمة المنتخب في التصفيات بالغة الصعوبة، لاسيما أنَّ تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الصادر عام (2023) وضع العراق في المرتبة الأخيرة بين دول غرب آسيا من حيث عدد اللاعبات المسجلات رسمياً، مقابل تطور ملحوظ في دول الجوار مثل الأردن والإمارات والسعودية التي استثمرت بانتظام في تطوير فرق السيدات وبناء قاعدة متينة للعبة.

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