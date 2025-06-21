اتحاد الكرة يسمي مدربي الأولمبي والشباب ويعدل فترة الانتقالات الصيفية

كشفَ الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الجمعة، (20 حزيران 2025)، عن تسميةِ المدربين الجديدين للمنتخبين الأولمبيّ والشباب، وذلك خلال اجتماعٍ عُقد في مقرِّ الاتحاد ببغداد.

وحضرَ الاجتماعَ رئيسُ الاتحاد عدنان درجال، والنائبُ الأول علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود (عبر تطبيق زوم)، إضافةً إلى أعضاء المكتب التنفيذيّ.

وصادقَ الاتحادُ بحسب بيان له، "على توصيةِ دائرة المنتخبات الوطنيّة بتعيينِ عماد محمد مدرباً للمنتخبِ الأولمبيّ، فيما تمَّ تسميةُ أحمد صلاح مدرباً لمنتخبِ الشباب".

ولم تقتصر قرارات الاجتماع على تسمية المدربين؛ فقد تمت أيضاً المصادقةُ على معاملاتِ المشمولين بمنحةِ الرواد والأبطال، وتوصياتِ لجنة شؤون اللاعبين.

وفي خطوةٍ تهدفُ لتنظيمِ سوق الانتقالات، وافقَ اتحاد الكرة، بحسب البيان "على تعديلِ مدة الانتقالات الصيفيّة لأنديةِ دوري نجوم العراق، والممتاز، والأولى، لتصبحَ من 20 تموز ولغاية 20 أيلول، أما فترةُ الانتقالات الشتويّة لنفسِ الدوريات، فستكونُ من 5 كانون الثاني 2026 ولغاية 5 شباط 2026".