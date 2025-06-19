دوري نجوم العراق : ثلاث مواجهات مرتقبة اليوم في الجولة الـ 36

تستمر منافسات الجولة الـ 36 من دوري نجوم العراق، اليوم الخميس، بإقامة ثلاث مباريات مهمة، إذ يحتضن ملعب النجف عند الساعة السادسة مساءً، مواجهة تجمع بين فريق القاسم وضيفه ديالى، في لقاء يسعى فيه الطرفان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يستضيف ملعب نادي الزوراء الرياضي مباراة مرتقبة بين الكهرباء والنفط، في مواجهة من المنتظر أن تشهد تنافساً كبيراً بين الفريقين.

وفي نفس التوقيت، سيشهد ملعب الشعب الدولي مواجهة قوية تجمع بين القوة الجوية وأربيل، في لقاء يحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين الطامحين لتحقيق نتيجة تعزز حظوظهما في ختام الموسم.