الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق : ثلاث مواجهات مرتقبة اليوم في الجولة الـ 36


تستمر منافسات الجولة الـ 36 من دوري نجوم العراق، اليوم الخميس، بإقامة ثلاث مباريات مهمة، إذ يحتضن ملعب النجف عند الساعة السادسة مساءً، مواجهة تجمع بين فريق القاسم وضيفه ديالى، في لقاء يسعى فيه الطرفان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يستضيف ملعب نادي الزوراء الرياضي مباراة مرتقبة بين الكهرباء والنفط، في مواجهة من المنتظر أن تشهد تنافساً كبيراً بين الفريقين.

وفي نفس التوقيت، سيشهد ملعب الشعب الدولي مواجهة قوية تجمع بين القوة الجوية وأربيل، في لقاء يحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين الطامحين لتحقيق نتيجة تعزز حظوظهما في ختام الموسم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري نجوم العراق : ثلاث مواجهات مرتقبة اليوم في الجولة الـ 36
اليوم، انطلاق الجولة 36 من دوري النجوم بإقامة 3 لقاءات
دوري نجوم العراق: فريق دهوك يستضيف الميناء في مباراة مؤجلة اليوم
اتحاد الكرة ينفي عدم التقدم لاستضافة الملحق ويحذر من استهداف للمنتخب
ثلاث مواجهات في ختام الجولة الـ35 من دوري نجوم العراق
بعد الفوز على الأردن.. المنتخب الوطني بالمركز الـ(59) عالمياً والـ(7) آسيوياً وعربياً بتصنيف الفيفا
مدرب المنتخب العراقي مخاطبا الجمهور العراقي : امنوا بنا وسنصل لكاس العالم
الاتحاد الآسيوي يعتمد أربعة أندية عراقية فقط للمشاركات القارية
المنتخب العراقي يصالح جمهوره بفوز مهم على الأردن
تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الأردني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك