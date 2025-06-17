دوري نجوم العراق: فريق دهوك يستضيف الميناء في مباراة مؤجلة اليوم

يحل فريق الميناء ضيفاً على دهوك اليوم الثلاثاء عند الساعة السابعة مساء، في مباراة مؤجلة لحساب الجولة (27) من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين للموسم الحالي (2024-2025)، إذ يحاول فريق دهوك إلى استعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج غير الملبية لطموحات أنصاره، ولذلك فإنه ينظر لمواجهة اليوم بعين التعويض لمصالحة الجماهير، والهدف سيكون مواصلة المنافسة على بلوغ المربع الذهبي.

بالمقابل يدخل الميناء اللقاء سعياً لتعويض الخسارة في الجولة السابقة أمام نفط ميسان، ليتجمد رصيده عند (39 نقطة) في المركز السادس عشر.

فيما يعتمد المدير الفني لكرة الميناء السوري حسام السيد في تشكيلته على عناصر جيدة من المحليين والأجانب، ويقف في المقدمة المخضرم علاء عبد الزهرة وحميد الطائي وسالم أحمد ومهند عبد الرحيم والمحترف جيرالد تاكاوارا وكرار جعفر ومجتبى علي ومسلم موسى وكيسيندا رونسين وحسين عامر.