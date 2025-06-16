اتحاد الكرة ينفي عدم التقدم لاستضافة الملحق ويحذر من استهداف للمنتخب

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، (16 حزيران 2025)، بشكل قاطع المزاعم الإعلامية غير الدقيقة التي أشارت إلى عدم تقدمه بطلب استضافة مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد الكروي بيانًا توضيحيًا أكد فيه "التزامه الكامل بالإجراءات واللوائح المعتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم تأتي ضمن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف المنتخب الوطني ومكانة العراق الرياضية".

كما أكد أنه قدم رسميًا "نموذج التعبير عن الاهتمام" (Expression of Interest Form) عبر منصة AFCAS ضمن المهلة المحددة من الاتحاد الآسيوي، والتي كان حدها الأقصى 21 أيار/مايو 2025" مشيرا إلى أن هذا النموذج هو المعتمد رسميًا وفقًا للوثائق الصادرة عن الاتحاد الآسيوي.

وأوضح أن الخطاب الرسمي الصادر عن الاتحاد الآسيوي بتاريخ 13 حزيران/يونيو 2025 أدرج العراق ضمن قائمة الاتحادات الثمانية التي تقدمت بعروض استضافة وقد تم تمييز العراق بعلامة (○) كونه من الدول التي تأهلت فعليًا إلى مرحلة الملحق بعد تقديم العرض، مما يؤكد صحة موقف الاتحاد العراقي.

وفيما يتعلق باختيار السعودية وقطر كمضيفتين للملحق، أوضح الاتحاد العراقي أن هذا القرار جاء استنادًا إلى معايير تنظيمية وفنية وتجارية بحتة، كما أشار الاتحاد الآسيوي في بيانه" مؤكدا أن "القرار لم يتضمن أي نفي أو إشارة إلى عدم تقديم العراق لملفه أو استبعاده لأي سبب آخر، مما يدحض الادعاءات الإعلامية المغلوطة.

واعتبر الاتحاد العراقي لكرة القدم أن تداول أخبار غير صحيحة في هذا التوقيت الحرج، الذي تستعد فيه المنتخبات الآسيوية لخوض مرحلة مفصلية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، لا يمكن تفسيره إلا على أنه جزء من حملة إعلامية ممنهجة وتهدف هذه الحملة، التي تقف وراءها منصات ومواقع اعتادت على بث تقارير غير دقيقة، إلى التشويش على مسيرة المنتخب العراقي والتقليل من مكانة العراق ومؤسساته الرياضية.

وشدد الاتحاد على أن هذه الأساليب لا تخدم مصلحة الكرة العراقية، بل تسيء إلى مبدأ السيادة الوطنية وتحاول الانتقاص منه لغايات مفضوحة لا تبتعد عن التخادم مع جهات خارجية، هدفها الأساسي خلق جو من الضغط النفسي والإعلامي على المنتخب العراقي، والتأثير على استقراره الفني والمعنوي قبيل دخول غمار الاستحقاق المقبل.

وجدد الاتحاد العراقي لكرة القدم رفضه التام لهذه الممارسات، ودعا جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في النشر، والاحتكام إلى الوثائق الرسمية والبيانات الصادرة عن الجهات المعنية، بعيدًا عن الإثارة والتضليل والتوظيف السياسي المغرض. كما دعا الاتحاد الجهات الأمنية المختصة إلى التحقق من خلفيات هذه الادعاءات ومن يقف وراءها، بعد أن باتت غاياتها واضحة بصورة جلية للشعب العراقي، والمتمثلة في عرقلة مسيرة المنتخب الوطني العراقي وتشويه صورته إقليميًا.