الصفحة الرياضية

ثلاث مواجهات في ختام الجولة الـ35 من دوري نجوم العراق


 

تُختتم، مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات مهمة تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد، فعلى ملعب الزوراء، يستضيف فريق الزوراء نظيره القاسم عند الساعة السادسة مساءً، في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، فيما يطمح القاسم للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه بين الفرق.

وفي ذات الوقت، يحتضن ملعب الشعب الدولي قمة مرتقبة تجمع الشرطة، حامل اللقب، بفريق النفط، في لقاء يأمل من خلاله رجال القيثارة الخضراء مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بينما يسعى النفط لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة تعيد له التوازن.

فيما تُختتم مباريات اليوم بلقاء من العيار الثقيل على ملعب المدينة الدولي، حيث يلتقي الطلبة مع القوة الجوية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، في ديربي جماهيري يتوقع أن يشهد حضوراً كثيفاً وتنافساً كبيراً بين الفريقَين الطامحَين لبلوغ القمة

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