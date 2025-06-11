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مدرب المنتخب العراقي مخاطبا الجمهور العراقي : امنوا بنا وسنصل لكاس العالم


دعا مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم غراهام أرنولد، الجماهير العراقية الى أن تؤمن بتأهل العراق الى كأس العالم 2026.

وقال أرنولد في تصريح صحفي بعد مباراة العراق والأردن، "مبارك للاعبين وفخور بالفريق، وهذا الأسبوع انتهى بشكل جيد".

وأضاف "سنركز على رفع الجاهزية البدنية قبل الملحق الاسيوي"، مشددا "أجرينا فقط 10 إلى 12 حصة تدريبية ومع ذلك قدم اللاعبون أداءً جيدا".

وكشف أرنولد "قلت للاعبين فكروا في المستقبل وما حدث في الماضي علينا عدم التفكير به"، مخاطبا الجماهير العراقية بالقول "آمنوا بنا وسنصل إلى كأس العالم 2026".

 وتمكن المنتخب العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، من هزيمة نظيره الأردني بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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