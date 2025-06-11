الصفحة الرياضية

الاتحاد الآسيوي يعتمد أربعة أندية عراقية فقط للمشاركات القارية


 

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا أربعة أندية عراقية فقط للمشاركة في البطولات القارية لموسم 2025-2026 وهي: الزوراء، الشرطة، الكهرباء، وزاخو وذلك بعد استيفائها شروط الرخصة الآسيوية الفنية والإدارية والمالية.

كما أكد الاتحاد أن مشاركة الأندية ستكون مقتصرة على هذه الفرق بغض النظر عن نتائج الدوري المحلي لموسم 2024-2025، مبينا أن البطولات القارية تتوزع على ثلاث مستويات: دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، وكأس التحدي الآسيوي.

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