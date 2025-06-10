الصفحة الرياضية

تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الأردني


أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ منتخبِ الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، (10 حزيران 2025)، ضمن الجولة العاشرة من المجموعة الثانية من التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وستقام المباراة على ملعب عمان الدولي في تمام الساعةِ (9:15) مساءً بتوقيت بغداد.

وستقام المباراة بين النشامى وأسود الرافدين وسط أجواء احتفالية، بتأكيد تأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، إذ ستكون نتيجتها تحصيل حاصل، بعدما ضمن العراق التوجه إلى الملحق الآسيوي.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد يوم الخميس الموافق 17 يوليو/ تموز موعدًا لإجراء قرعة الدور الرابع "الملحق" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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