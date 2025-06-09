الصفحة الرياضية

ارنولد يعلق على مباراة منتخبنا العراقي امام الاردن غدا


اكد مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد، اليوم الاثنين، ان وظيفتي هي الصعود مع العراق الى كأس العالم.

وقال ارنولد في مؤتمر صحفي ان "الاستعدادت للملحق بدأت ونحن محبطون بسبب عدم التأهل وجاهزون لمباراة الغد"، مبينا "انني فخور بأداء لاعبين أمام كوريا الجنوبية خصوصاً بعشر لاعبين، ولا يوجد أهم من اسعاد الشعب العراقي وجعلهم فخورين ببلدهم".

واضاف "وظيفتي هي الصعود مع العراق الى كأس العالم"، مشيرا الى ان "نتيجة مباراة الاردن مهمة بالنسبة لي ولا يوجد تحصيل حاصل وعلينا التركيز ١٠٠ بالمئة".

وذكر ان "حسين علي تحسن وأصبح افضل جاهزية وسأرى مستواه اليوم في التدريبات"، لافتا الى ان "لاعبين الذين يمتلكون بطاقات صفراء سأفكر في موضعهم اليوم".

وبين "واجهت منتخب الأردن في العديد من المرات واعرفهم جيداً وانا اركز على لاعبين فريقي فقط"، موضحا ان "ايمار شير إضافة قوية للمنتخب وهو يقدم أداء جيد في الدوري النرويجي".

واكد "عندما أعود إلى العراق بعد مباراة الأردن سأشاهد مباريات الدوري المحلي واللاعبين الشباب".

 

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