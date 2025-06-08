بعثة المنتخب الوطني تصل مطار عمّان الدولي

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، إلى العاصمة الأردنية عمّان تحضيراً لمواجهةِ منتخب الأردن بعد غد الثلاثاء في التصفيات المونديالية.

وسيلتقي منتخب أسود الرافدين مع المنتخب الأردني في ختام هذه المرحلة من تصفيات الأمم الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الأردني حجز بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم رفقة منتخب كوريا الجنوبية، فيما سيلعب منتخبنا الوطني بالملحق الآسيوي، أملا في انتزاع بطاقة العبور إلى مونديال 2026.