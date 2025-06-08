 إسبانيا والبرتغال في صراع على عرش أوروبا اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، الذي سيحتضن القمة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 ، عند الساعة عاشرة مساءً، إذ سيتولى الحكم السويسري ساندرو شيرر قيادة المباراة بين رفاق كريستيانو رونالدو وزملاء لامين يامال.

وكان منتخب البرتغال قد تغلّب على منتخب ألمانيا بهدفين لواحد في الدور نصف النهائي من البطولة، بينما تجاوز منتخب إسبانيا عقبة منتخب فرنسا بالفوز عليه بنتيجة 4/5، فيما سبق للبرتغال وأن فازت باللقب في عام 2019، بينما ظفر به منتخب إسبانيا في عام 2023