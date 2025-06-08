لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الـ 35 من دوري نجوم العراق

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، عن جدول مباريات الجولة الخامسة والثلاثين لمنافسات دوري نجوم العراق للمحترفين، فبحسب مانشره الموقع الرسمي لدوري نجوم العراق، فإن " مباريات الجولة الـ 35 ستقام يوم الجمعة المقبل المصادف الثالث عشر من حزيران الحالي بإقامة ثلاث مباريات، فيما تقام في اليوم التالي أربع مواجهات على أن تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بإقامة ثلاث مباريات .

وحسب جدول مباريات الجولة الـ 35 من دوري نجوم العراق: