عدنان درجال يصدر بياناً بشأن الملحق

وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الجمعة (6 حزيران 2025)، رسالة الى الجماهير العراقية بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-0 في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال درجال في بيان : "جمهورنا الرياضي الكريم وإخواني وأخواتي أبناء شعبنا العراقي الوفي، أصالةً عن نفسي، وبالنيابة عن أخواني في المكتب التنفيذي لإتحاد كرة القدم، نود أن نعبر لكم عن الأسف الشديد لعدم تحقيق بطاقة التأهل المباشر في التصفيات المونديالية"،

مبينا "أنني بكلِّ ثقة، أقولها لكم بإننا سنبذل أقصى الجهود في المرحلة المقبلة لحجز إحدى بطاقتي التأهل عبر الملحق المؤهل الى المونديال، مشروعنا هو التأهل لكأس العالم، ونعدكم بتحقيق هذا الحلم في شهر أكتوبر المقبل".

وأضاف: "بصدق، لا يمكن وصف حزننا الشديد وصدمتنا الكبيرة على ما جرى، لكن هكذا هو حال كرة القدم، الخسارة أمس ستكون مصدر قوة وعزيمة وإصرار على تحقيق الانتصارات المقبلة، هذه ليست شعارات أو مجرد كلمات، بل ستكون عناوين ثابتة في جميع إنحاء الوطن"، مستدركا بحديثه "أطلب منكم أخوتي وخواتي الأعزاء، بأن لا نسمح للحظات الحزن بعدم التأهل المباشر ان تولد حالة انكسار في داخلنا، بل على العكس من ذلك يجب أن نعمل بكل قوانا للمرحلة القادمة لخطف احدى بطاقتي التأهل، وما أريده منكم هو مواصلة الإيمان الكامل بالكادر الفني واللاعبين، وما نريده جميعًا سنحققه معًا بإذن الله تعالى."

وتابع، أنه "بدأنا العمل من صباح هذا اليوم للاستعداد للمرحلة القادمة، وسنعمل وبكل ما نملك من طاقة وجهد في سبيل إسعادكم وتحقيق حلمنا جميعا ببلوغ المونديال ورفع اسم العراق عالياً، وإسعاد 45 مليون عراقي"،

مؤكدا، أنه "أغتنم الفرصة كذلك، لأجدد شكري وتقديري لدولة رئيس الوزراء على دعمه ومتابعته المستمرة، ولن نخيب ظنه أبدًا في مباراتي الملحق المقبلة، الفرصة مؤاتية للغاية في تحقيق إنجاز الصعود للمونديال المقبل."

وخسر منتخبنا العراقي يوم امس أمام نظيره الكوري الجنوبية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بين المنتخبين في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.