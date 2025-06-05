التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ منتخبِ كوريا الجنوبية مساء اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، ضمن الجولة التاسعة لحساب المجموعة الثانية من التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وستنطلق المباراة على ملعب البصرة الدولي في الساعة التاسعة والربع مساءً.

واستبعد المدرب غراهام أرنولد اللاعبين ايمار شير ومحمد جواد ومصطفى سعدون ومنتظر ماجد وايمن حسين وبيتر كوركيس واكام هاشم من القائمة.