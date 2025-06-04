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ارنولد يعلق على مباراة الغد: جاهزون لها ومنبهر بانضباط اللاعبين


اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام ارنولد، اليوم الاربعاء، عن جاهزية المنتخب لمباراة الغد مع كوريا، فيما أشاد بانضباط اللاعبين.

وقال آرنولد في مؤتمر صحفي، ان "جميع اللاعبين جاهزين لخوض مباراة كوريا الجنوبية"، مبينا "اني تعرفت وشاهدت جميع اللاعبين في المباراة التجريبية".

وأضاف "انبهرت من عقلية اللاعبين وعقليتهم وسنكون جاهزين لمباراة غدا"، مشيرا الى "اننا خضنا مباراة واحدة لمدة 75 دقيقة، ومن خلالها تعرّفت على جميع اللاعبين".

وتابع "أُعجبت كثيرًا بانضباط اللاعبين خلال المعسكر التدريبي، وجاهزيتهم للمباراة القادمة"، موضحا "اننا سوف نذهب غداً من أجل الفوز".

واكد "اننا حللنا المنتخب الكوري لساعات والاهم من هذا تحضير اللاعبين نفسياً"، لافتا الى ان "بعض لاعبينا حضروا متاخرين للمعسكر، لكن لاعبي كوريا كذلك، هذا هو التوقف الدولي".

فيما اكد حارس مرمى المنتخب جلال حسن خلال المؤتمر ان "جميع اللاعبين جاهزين، والمعنويات عالية"، موضحا "اننا خضنا معسكرًا تدريبيًا مثاليًا تحت إشراف المدرب أرنولد، والانسجام بيننا كبير جدًا".

وبين ان "المباراة مهمة، ونحن كلاعبين مستعدون بشكل كبير، وجميعنا في أتم الجاهزية"، لافتا الى ان "معنوياتنا عالية، والابتسامة حاضرة على وجوه اللاعبين".

وذكر "طوينا الصفحة السابقة، ولدينا 180 دقيقة نأمل أن نظهر خلالها بمستوى يليق بنا"، لافتا الى ان "المنتخب الكوري لا يُخيفنا، ونحن مستعدون ونسعى لتحقيق الفوز".

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