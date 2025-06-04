مدرب منتخب الأردن: مواجهة عُمان في مسقط ليست حاسمة!

أكد المغربي جمال سلامي مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، أن مواجهة عُمان غدًا الخميس في مسقط، تبدو صعبة ومهمة لكنها لن تكون حاسمة، حيث سيكون هناك مباراة أخيرة أمام العراق.

ويحل منتخب الأردن في السابعة مساء غد ضيفاً على نظيره العُماني في مباراة تجمعهما في ملعب مجمع السلطان قابوس الدولي ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف مدرب الأردن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بحضور حشد من وسائل الإعلام، أن كافة اللاعبين يتمتعون بجاهزية كبيرة باستثناء إحسان حداد الذي خضع لعملية جراحية وينتظر أن يلتحق بالنشامى في مسقط لحضور المباراة.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، الأردن 13، العراق 12، عُمان 10، فلسطين 6، والكويت بـ 5 نقاط.

مدرب الأردن: التأهل يتطلب الفوز

وقال جمال سلامي في المؤتمر الصحفي: "التأهل إلى كأس العالم يتطلب تحقيق الفوز على المنافسين المباشرين في المجموعة، والتأهل يعني المجد، وهذا المجد ينتوع ولا يعطى، ولدينا الثقة والرغبة والحافز".

وأضاف: "لا شك أن غياب إحسان حداد مؤثر على المجموعة، لكننا نمتلك البدائل المتعددة، واختيارتنا للعناصر البديلة معيارها الوحيد اختيار الأفضل".

وأوضح: "الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية هذا أهم ما نسعى إلى تحقيقه في مباراة الغد، نمتلك ثلاثي الهجوم المميز، حيث يغيب عن المباراة أيضاً محمود مرضي ونزار الرشدان لتراكم الإنذارات ومع ذلك نمتلك البدلاء".

وأكمل: "الجولة الحالية هي الأفضل تحضيراً لمنتخب الأردن مقارنة مع الجولات التي مضت، مباراة الغد تعطينا أهداف جديدة في مباراة العراق، وحالياً تفكيرنا منصب على مباراة الغد أمام عُمان".

وعن منتخب عُمان، أجاب سلامي: "تطور كثيراً وقدم مباريات قوية في كأس الخليج، ومنذ تسلم دفة القيادة من قبل رشيد جابر أصبح المنتخب العُماني أفضل ويمتلك لاعبين جيدين يمتلكون الخصائص".

وقال سلامي: "توقيت المباراتين لا يشكل لنا عائقاً، هذه أمور تعود للاتحاد الآسيوي، يجب أن نحقق المطلوب منا أمام عُمان ثم نتفرغ لمشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية".

وحول إمكانية مشاركة نور الروابدة في المباراة، قال: "هو عائد من الإصابة وشارك في مباراة ودية ضد المنتخب الأولمبي ومن ثم ضد السعودية في الدمام، نحن نمتلك تصوراً كاملاً حول ما نريد في مباراة الغد، وسنقرر إذا ما كان سيشارك أساسياً أم لا".

وأردف: "نعرف جيداً أن الشعب الأردني بأكمله ينتظر مباراة الغد، ونحن سنجتهد في سبيل تحقيق تطلعاته، والاتحاد الأردني برئاسة الأمير علي بن الحسين يمضي نحو تحقيق المزيد من التطور لكرة القدم الأردنية، وهناك إستراتيجية مستقبلية".

وأشار سلامي إلى أن نتائج المباريات لا تقتصر على عمل المدرب فحسب، بل هي منظومة عمل متكاملة تشمل كذلك الجهاز التدريبي والطبي والإداري وحتى الإعلام والجمهور وما وصل له منتخب النشامى كان ثمرة كل هذه الجهود.

وقال: "سنتعامل مع المباراة بواقعية، نحن في جاهزية كبيرة، لدينا الثقة بطاقم التحكيم، ونأمل أن نخرج بالمباراة وفق ما نتوقعه، ومن أسرار نجاح منتخب النشامى احترامه للمنافسين جميعاً".

وختم حديثه: "لا نشعر بالقلق، لكنها مباراة مهمة قد يكون هناك نوع من التوتر وهذا شيء طبيعي لمباراة تكتسي بأهمية تاريخية فالوصول إلى كأس العالم يشكل حلماً لجميع أبناء الشعب الأردني".

علي علوان: جاهز للمشاركة

من جهته أكد المهاجم علي علوان جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباراة، مشيراً إلى أن كافة اللاعبين يتحلون بالمسؤولية الكبيرة ويعون جيداً أهمية العودة بالنقاط الكاملة.

وقال علوان: "نعم تعرضت لإصابة قوية وصعبة، لكن التنسيق بين الجهاز الفني والطبي في وضع برنامج تأهيلي أسهم في عودتي السريعة إلى الملاعب".