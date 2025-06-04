الصفحة الرياضية

قبيل المباراة.. الصحافة الكورية تصف أجواء البصرة بـ"القاسية وغير المعتادة"


خاض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم يوم أمس (الثلاثاء) تدريبه في محافظة البصرة مكتمل الصفوف، بعد التحاق المحترفين في الدوري النرويجي إيمار شير وماركو فرج، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره المنتخب الكوري الجنوبي، والتي يحتضنها ملعب البصرة الدولي مساء غد الخميس، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (2026)، في المقابل، وصل محترف باريس سان جرمان النجم لي كانغ إن، لينضم رسمياً إلى بعثة منتخب بلاده.

شهدت تدريبات يوم أمس تركيزاً كبيراً على الجوانب الخططية والتكتيكية، إذ حرص المدير الفني غراهام أرنولد على تطبيق الأساليب التي سيعتمدها في المباراة، بهدف تأمين نقاط المواجهة الثلاث، مع استغلال الهفوات الدفاعية والتنظيمية التي ظهرت في أداء المنتخب الكوري خلال مشواره في التصفيات، كما شملت التحضيرات التحسّب لأسلوب "الشمشون الكوري" المعتمد على الكرات القطرية، إلى جانب التهديد من الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى.

من جانبها، أجمعت الصحف الكورية في سيئول على أنَّ بعثة منتخب بلادها فوجئت بارتفاع درجات الحرارة والرياح الساخنة في مدينة البصرة، ووصفت الأجواء بـ"القاسية وغير المعتادة" وتسعى البعثة إلى رفع مستويات التكيّف مع هذه الظروف، إذ أوكلت مهمة رصد درجات الحرارة وشدة الرياح لأحد أعضاء الطاقم الفني، على أن يُبلغ المدرب بالتحديثات أولاً بأول قبل وأثناء الحصص التدريبية المسائية.

وفي إطار التحضيرات المتواصلة لمواجهة "أسود الرافدين" و"الشمشون الكوري" أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الجدول الرسمي لتدريبات الفريقين والمؤتمرات الصحفية، وذلك ضمن برنامج الجولة التاسعة من التصفيات.

وبحسب الجدول، يخوض المنتخب العراقي تدريباته الرسمية اليوم عند الساعة (7:50) مساءً على ملعب البصرة الدولي، يعقبه تدريب المنتخب الكوري الجنوبي في الساعة (9:00) مساءً على الملعب نفسه.

كما يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لمنتخبنا غراهام أرنولد في تمام الساعة (7:30) مساءً، يليه مباشرةً المؤتمر الصحفي لمدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو في الساعة (8:40) مساءً، ومن المتوقع أن يتم خلال المؤتمرين الإعلان عن التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين ويتم بثهما مباشرةً عبر المنصات الرسمية والمحطات المحلية والكورية، وسط اهتمام إعلامي محلي ودولي متزايد.

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