توجيهات حكومية عليا تخص اسعار الدولار

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار نظراً لاستقرار أسعار صرف الدولار.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب السوداني انه "بالنظر لاستقرار أسعار الصرف (الدولار) أمام الدينار العراقي، لوحظ قيام بعض الشركات والتجار وضعفاء النفوس باستغلالهم للأسعار أو إبقائها على وضعها السابق دون مراعاة الاستقرار في الأسواق وبالأخص أصحاب المواد الغذائية والأدوية وأصحاب المخابز والأفران، لعدم التزامهم بتعديل أسعار البيع للمواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي حيث لا يوجد دور رقابي واضح من قبل الدوائر الاقتصادية لمتابعة تلك الحالات".