أسود الرافدين يؤكدون جاهزيتهم لمواجهة الشمشون ويطالبون مؤازرة الجماهير

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أكد لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الإثنين، (2 حزيران 2025)، جاهزيتهم العالية للمواجهة المرتقبة مع المنتخب الكوري الجنوبي، المقرر إقامتها الخميس المقبل على أرضية ملعب البصرة الدولي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال لاعب المنتخب الوطني حسن عبد الكريم (قوقية)، للوكالة الرسمية: "استعداداتنا جيدة، وفريق كوريا الجنوبية من الفرق المميزة في آسيا، ونحن مستعدون جيدًا لهذه المباراة وتحقيق الفرحة لجماهيرنا والفوز بثلاث نقاط مهمة".

وأشار عبد الكريم، إلى أن عودته لصفوف المنتخب "شرف كبير"، متمنيًا أن ينجح الكادر التدريبي الجديد في تحقيق تطلعات الجماهير.

وأضاف، أن "المدرب الجديد غراهام أرنولد قريب جدًا من اللاعبين، وقد خلق أجواءً إيجابية داخل الفريق، والجميع يسعى لتحقيق النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من التأهل إلى كأس العالم".

من جانبه، قال اللاعب بيتر كوركيس، ان "المباراة في غاية الأهمية، ونحن ندرك حجم المسؤولية، ومتحمسون للغاية لهذه المواجهة المهمة، والروح المعنوية للفريق عالية".

ووجّه كوركيس رسالة للجماهير العراقية قبل المباراة المرتقبة: "أنتم اللاعب رقم 12 في هذه المباراة، وبدعمكم وتشجيعكم سنحقق ما نطمح إليه، ونأمل أن نرسم البسمة على وجوهكم".

بدوره، حفز اللاعب زيدان إقبال زملاءه برسالة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، قال فيها: "كل أمنياتي لكم بالفوز في المباراتين القادمتين من أجل رفع راية بلدنا، كنت أتمنى أن أكون معكم، لكن الإصابة حالت دون ذلك. كلنا أمل بكم، وإن شاء الله تُفرِحون شعبنا الطيب".

وتحظى مواجهة منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية بأهمية كبيرة، خاصة أنها تقام على ملعب البصرة الذي يعد عاملاً إيجابيًا وحافزًا إضافيًا للاعبين، في ظل الدعم الجماهيري المنتظر في هذه المباراة الحاسمة.

وتمثل هذه المباراة فرصة حاسمة لمنتخب العراق لتعزيز حظوظه في التأهل، خاصة مع تبقي جولتين فقط على نهاية المرحلة الثالثة، وسيمنح الفوز على كوريا الجنوبية "أسود الرافدين" دفعة قوية نحو تحقيق حلم التأهل للمونديال.

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