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الاتحاد العراقي: المدرب غراهام أرنولد لا يمتلك أي حسابات في مواقع التواصل


كشف الإتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، اليوم السبت، حقيقة امتلاك مدربَ مدرب المنتخب الوطنيّ العراقي غراهام أرنولد حساباتٍ في مواقع التواصلِ الاجتماعيّ.

الاتحاد ذكر في بيان ، ان مدربَ منتخبنا الوطنيّ "غراهام أرنولد" لا يملكُ أيَّ حساباتٍ في مواقع التواصلِ الاجتماعيّ وكل التطبيقات، وإن ما يطرحُ من حساباتٍ تحملُ اسمه وصفته هي مزيفةٌ وغيرُ صحيحة.

أكد الاتحادُ أنه سيسلكُ الجانبَ القانونيَّ باتخاذِ الإجراءاتِ التي تحاسبُ مَن يستخدمُ اسمَ المدربِ غراهام أرنولد في جميع المواقع والتطبيقات الإلكترونيّة من أجل كشفِ الحقائق أمامَ المجتمعِ الرياضيّ بشكلٍ عامٍ، وتحميل تلك الصفحاتِ المزيفة التي تبثُّ الشائعاتَ، والتي يملكها أشخاصٌ يحاولونَ تزييفَ الحقائقِ، ونشرَ الكذبِ، وتضليلَ الجماهير.

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