الصفحة الرياضية

منتخب الأردن يتلقى ضربة "موجعة" قبل مواجهتي عمان والعراق


يعيش منتخب الأردن في صدمة كبيرة، تمثلت بالإصابة التي تعرض لها قائده إحسان حداد خلال عملية الإحماء التي سبقت خوض المباراة الودية أمام السعودية، على هامش معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة الدمام.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي صورة لقائد منتخب النشامى إحسان حداد أدرج معها بعض الكلمات: "ابق قويًّا كابتن".

وبحسب موقع winwin فإن اللاعب حداد لن يكون بمقدوره المشاركة في مباراتي عُمان والعراقي يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل، في آخر جولتين من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظر أن يعود اللاعب حداد إلى العاصمة عمان اليوم السبت، بهدف مسابقة الزمن والخضوع للعلاج السريع في الأردن، وإن كانت إمكانية شفائه قبل مباراة العراق تعد صعبة.

الاتحاد الأردني يوضح طبيعة إصابة إحسان حداد

من خلال ما نشره الاتحاد الأردني بخصوص اللاعب حداد، فبكل تأكيد أن إصابة اللاعب تبدو قوية للغاية، ما يعني صعوبة مشاركته فيما تبقى من مباريات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الأردني أن حداد تعرض للإصابة أثناء عملية إحماء اللاعبين، قبل خوض مباراة السعودية الودية التي انتهت بفوز الأخير 0-2، وكان لهذه الإصابة أثر سلبي في اللاعبين.

وكشف الاتحاد الأردني أن إصابة النجم حداد وبعد أن أجرى الفحوص الطبية اللازمة هي عبارة عن قطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى.

ولم يصدر عن الاتحاد الأردني أي توضيح آخر بخصوص مدة الغياب، وعدم ذكره لذلك ربما يعود للتخفيف من صدمة الجماهير، في ظل أن اللاعب إحسان حداد يعد ركيزة مهمة بصفوف منتخب النشامى.

وينتظر أن يتوجه وفد منتخب الأردن يوم غد الأحد إلى مسقط، حيث سيلتحق به هناك المدافع يزن العرب الذي يخوض اليوم السبت آخر مباراة له مع فريق أف سيول الكوري الجنوبي في الدوري المحلي.

ويمتلك منتخب النشامى حظوظًا قوية في التأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة بتاريخه، ففي حال فوزه على عُمان وتعثر العراق أمام مضيفه الكوري الجنوبي، فإن تأهله قد يكون محسومًا.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، الأردن 13، العراق 12، عُمان 10، فلسطين 6، والكويت بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.

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