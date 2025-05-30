اليوم.. المنتخب العراقي يخوض مباراة تدريبية في معسكر البصرة

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة مباراة تدريبية تنافسية في الملعب الرئيس للمدينة الرياضية أمام أنظار الجهاز الفني بقيادة الأسترالي أرنولد ضمن إطـار المعسكر التدريبي المقام في البصرة.

وسيعمل المدرب أرنولد على زج جميع اللاعبين في اختبار اليوم التدريبي للوقوف على المستويات الحقيقية ومدى الجاهزية الفنية والبدنية لكل لاعب قبيل اتخاذ القرار النهائي الخاص باستبعاد أربعة أسماء على أقل تقدير عند نهاية معسكر البصرة الحالي.

ويأتي معسكر البصرة استعداداً لمواجهتي الحسم أمام كوريا الجنوبية والأردن يومي الخامس والعاشر من حزيران المقبل لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (2026) في أميركا وكندا والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني يحتل المركز الثالث في مجموعته الثانية وهو بحاجة إلى حصد النقاط الست من مواجهتيه الأخيرتين أمام كوريا الجنوبية والأردن لضمان التأهـل بشكل مباشـر إلى نهائيات كأس العالم.