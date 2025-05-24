المحكمة الاتحادية ترفض طلب درجال بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت 24 مايو/أيار 2025، طلب رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.

وبحسب مصدر قضائي فإن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، دون المزيد من التفاصيل.

ويعتبر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أول مركز مؤسسي للتحكيم الرياضي في العراق، حيث يعد نقلة نوعية نحو التوجه إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بدلاً من الاحتكام إلى القضاء وذلك لخصوصية المنازعات الرياضية التي يتطلب الفصل فيها من قبل شخصيات مؤهلة تأهيلاً قانونياً لهم الخبرة بالمشاكل المتصلة بالنشاط الرياضي، بحسب حديث سابق لرئيس مجلس إدارة المركز القاضي محمد علي محمود نديم.