الإعلان عن تميمة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التميمة الرسمية لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي 2025 التي تقام من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر في سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا، إذ اختارت اللجنة المنظمة للبطولة شخصية حيوان "الفِسكاش فيتو" المحلي، وهو نوع من القوارض التي تعيش في أمريكا الجنوبية، وتشبه الأرانب أو الشينشيلا، وتتميز بفرائها الكثيف واللين، ليكون تميمة وسفيرا للبطولة.

وجاء اختيار هذا الحيوان بفضل شخصيته الاجتماعية، ومظهره الجذاب، وطاقته اللامحدودة (ومن هنا جاء اسمه المشتق من الكلمة اللاتينية "حياة")، وتحظى التميمة بشعبية واسعة بين الجماهير من جميع أنحاء العالم.

كما جرى الإعلان عن التميمة خلال حفل رسمي أقيم في قاعة "أوديتوريو عثمان بيريز فريير" بمدينة فالبارايسو، بحضور وزير الرياضة التشيلي خايمي بيزارو، ورئيس بلدية فالبارايسو، ورئيس اتحاد كرة القدم التشيلي بابلو ميلاد.

ويذكر أنها ستكون المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، إذ سبق لها تنظيمها عام 1987 عندما كانت تُعرف باسم بطولة العالم للشباب.

فيما تشارك في البطولة 3 منتخبات عربية هي المغرب ومصر عن القارة الإفريقية بعد تأهلهما لنصف ذهاب كأس أمم إفريقيا بمصر، والمملكة العربية السعودية عن القارة الآسيوية.

كما تأهلت أيضا منتخبات الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وكوبا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وكاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج وبنما وباراغواي وجنوب إفريقيا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.