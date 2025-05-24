الصفحة الرياضية

الإعلان عن تميمة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي 2025


كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التميمة الرسمية لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي 2025 التي تقام من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر في سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا، إذ اختارت اللجنة المنظمة للبطولة شخصية حيوان "الفِسكاش فيتو" المحلي، وهو نوع من القوارض التي تعيش في أمريكا الجنوبية، وتشبه الأرانب أو الشينشيلا، وتتميز بفرائها الكثيف واللين، ليكون تميمة وسفيرا للبطولة.

وجاء اختيار هذا الحيوان بفضل شخصيته الاجتماعية، ومظهره الجذاب، وطاقته اللامحدودة (ومن هنا جاء اسمه المشتق من الكلمة اللاتينية "حياة")، وتحظى التميمة بشعبية واسعة بين الجماهير من جميع أنحاء العالم.

كما جرى الإعلان عن التميمة خلال حفل رسمي أقيم في قاعة "أوديتوريو عثمان بيريز فريير" بمدينة فالبارايسو، بحضور وزير الرياضة التشيلي خايمي بيزارو، ورئيس بلدية فالبارايسو، ورئيس اتحاد كرة القدم التشيلي بابلو ميلاد.

ويذكر أنها ستكون المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، إذ سبق لها تنظيمها عام 1987 عندما كانت تُعرف باسم بطولة العالم للشباب.

فيما تشارك في البطولة 3 منتخبات عربية هي المغرب ومصر عن القارة الإفريقية بعد تأهلهما لنصف ذهاب كأس أمم إفريقيا بمصر، والمملكة العربية السعودية عن القارة الآسيوية.

كما تأهلت أيضا منتخبات الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وكوبا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وكاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج وبنما وباراغواي وجنوب إفريقيا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإعلان عن تميمة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي 2025
المنتخب الوطني في المستوى الثاني بقرعة كأس العرب 2025
ارنولد يتفقد ملاعب المدينة الرياضية بالبصرة قبل انطلاق المعسكر التدريبي
السجال حول تصريحات مدرب دهوك مسعود ميرال يستمر.. ما رأي خبراء القانون؟
بمشاركة العراق.. قرعة كأس العرب 2025 الأحد المقبل في قطر
أرنولد يحسم مشاركة 4 لاعبين غابوا عن تشكيلات كاساس
الكرخ والحشد في مباراة مؤجلة من الدور(12) لنخبة اليد
الخميس.. اتحاد الكرة يعلن عن قائمة المنتخب الوطنيّ لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن
دوري نجوم العراق: اليوم انطلاق الجولة الـ34 بثلاث مواجهات
انطلاق بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بمشاركة عراقية محدودة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك