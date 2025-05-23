المنتخب الوطني في المستوى الثاني بقرعة كأس العرب 2025

حل المنتخب الوطني في المستوى الثاني في قرعة كأس العرب 2025 التي ستجري غداً الأحد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، التي ستُقام في دولة قطر خلال ديسمبر كانون الأول المقبل، وسط توقعات قوية بمنافسات مثيرة بين أبرز المنتخبات العربية، ويترقب الجميع إجراء القرعة يوم 25 مايو ايار الجاري لتحديد مجموعات البطولة.

تشهد بطولة كأس العرب 2025 مشاركة 16 منتخبًا عربيًا، من بينهم 9 منتخبات تأهلت مباشرة إلى النهائيات بناءً على تصنيف الفيفا لشهر أبريل نيسان، بينما يتنافس 14 منتخبًا آخر عبر مباريات تصفيات تحدد 7 منتخبات إضافية تنضم إلى البطولة في قطر.

ويبرز تصنيف المنتخبات كعامل مهم في تحديد قوة المنافسة وترتيب الفرق في القرعة.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 على النحو التالي: