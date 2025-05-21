بمشاركة العراق.. قرعة كأس العرب 2025 الأحد المقبل في قطر

تترقب الجماهير العربية بشغف قرعة بطولة كأس العرب 2025 التي ستُجرى يوم الأحد المقبل، الخامس والعشرين من أيار الجاري، في قطر. هذه القرعة ستقوم بتحديد مسارات المنتخبات المشاركة في هذه البطولة المرتقبة.

البطولة، التي تستضيفها قطر، من المقرر أن تنطلق في الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول 2025، بينما ستُقام التصفيات المؤهلة قبلها في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من تشرين الثاني المقبل.

المنتخبات المتأهلة والتصفيات

وقد ضمنت تسعة منتخبات عربية تأهلها المباشر إلى النهائيات، وهي: السعودية، قطر (المستضيفة)، الإمارات، مصر، العراق، المغرب، الجزائر، تونس، والأردن.

في المقابل، ستتنافس أربعة عشر منتخباً آخر في التصفيات الحاسمة، والتي ستُقام بنظام خروج المغلوب على الأرجح، وذلك لانتزاع سبع بطاقات تأهل إضافية واستكمال قائمة المشاركين في البطولة.

أهمية البطولة

تُعتبر بطولة كأس العرب محطة مهمة للمنتخبات العربية لتقييم مستوياتها واختبار قدراتها قبل الاستحقاقات القارية والدولية، وأبرزها مونديال 2026.