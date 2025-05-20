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الصفحة الرياضية

أرنولد يحسم مشاركة 4 لاعبين غابوا عن تشكيلات كاساس


يستعد مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، الخميس المقبل للإعلان عن قائمته الرسمية لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن القائمة الرسمية لمنتخب أسود الرافدين للمواجهتين المقبلتين الخميس المقبل في مؤتمر صحفي يعقد بمقر الاتحاد وبحضور المدرب أرنولد.

وقالت المصادر إن "أرنولد دوّن العديد من الملاحظات خلال متابعته لمباريات دوري نجوم العراق، فعلى الرغم من ضيق الوقت، إلا أن المدرب عمل ساعات طويلة برفقة كادره المساعد من أجل تحليل الأداء وتشخيص مكامن القوة والضعف في عدد من اللاعبين المرشحين لتمثيل منتخب العراق في المباراتين المصيريتين أمام كوريا الجنوبية والأردن".

وأضافت: "المدرب الأسترالي وأثناء مشاهدته للمباريات، فوجئ بعدم استدعاء عدد من الأسماء لصفوف الفريق العراقي، فعلى الرغم من أنها خيارات فنية كانت تعود للمدرب السابق خيسوس كاساس، إلا أن هناك مجموعة حلول كان من الممكن اللجوء إليها لمعالجة مكامن الخلل في الفريق العراقي وعلى وجه التحديد مركز الظهير الأيمن، إذ قرر المدرب الأسترالي منح الفرصة للاعب الشرطة أمير صباح".

وتابعت: "صباح سيكون أول الأسماء التي تتم إضافتها لقائمة العراق وذلك بسبب الجاهزية الكبيرة للاعب وأيضًا لأن المدرب يرى بأنه الحل الأمثل لمركز الظهير الأيمن في الفريق العراقي. كما قرر المدرب استدعاء زميله سجاد محمد صانع ألعاب الشرطة، الذي يتميز باللياقة البدنية العالية والسرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، حيث من المؤمل أن يحظى بفرصة لا بأس بها مع أرنولد".

وأكملت: "المدرب الأسترالي قرر أيضًا استدعاء لاعب النجف محمد قاسم، الذي تم تجاهله بشكل غريب من قبل كاساس، أرنولد يجد بأن قاسم يمتلك العديد من الحلول سواء التسديد من بعيد أو التمريرات البينية الدقيقة وهذا سيكون مفيدًا لوضع العراق. كما قرر المدرب استدعاء نجم الزوراء حسن عبد الكريم (قوقية)، الذي يتشابه بالصفات مع محمد قاسم، إذ يرغب أرنولد بوجود هذه النوعية من اللاعبين لتنويع أساليب اللعب".

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات المونديالية برصيد 12 نقطة، إذ يحتاج إلى تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين لكي يضمن التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 بغض النظر عن النتائج الأخرى.

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