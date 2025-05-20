الكرخ والحشد في مباراة مؤجلة من الدور(12) لنخبة اليد

تقام مساء اليوم الثلاثاء مباراة فريقي الكرخ والحشد المؤجلة لحساب الدور الثاني عشر من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد للموسم 2024/2025، إذ ذكر بيان لاتحاد كرة اليد، أن "المباراة ستقام على قاعة الكرخ في الساعة التاسعة مساءً بدلاً من موعدها السابق لوجود مباراة لكرة القدم في ملعب الكرخ وتداخل الجمهور والنقل التلفزيوني".

وأضاف أنه "تقرر اقامة مباراة فريقي الشرطة والجيش يوم غدٍ الاربعاء 21/5/2025 في الساعة السادسة مساءً على قاعة نادي الشرطة".