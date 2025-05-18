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الخميس.. اتحاد الكرة يعلن عن قائمة المنتخب الوطنيّ لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن


أعلن الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، اليوم الأحد (18 أيّار 2025)، عن إقامة مؤتمرٍ خاصٍ في مقره للإعلان عن قائمة منتخبنا الوطنيّ لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن يوم الخميس المُقبل.

وذكر الاتحاد في بيان أن "الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم قرر إقامةَ مؤتمرٍ خاصٍ في مقر الاتحادِ يوم الخميس المُقبل الموافق 22 من شهر أيار الحالي في الساعة الواحدة من بعد الظهر".

وأضاف الاتحاد وفق البيان، أنه "المؤتمر سيقام لإعلان قائمةِ المنتخب الوطنيّ لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن، والمقرر إجراؤها يومي 5 و10 من الشهر المقبل، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات آسيا للمجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026".

ويخوض منتخبنا الوطني استعداداته لملاقاة كل من كوريا الجنوبية والأردن والمقرر إجراؤها يومي 5 و10 من الشهر المقبل، حيث يعسكر حاليا في مدينة البصرة.

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