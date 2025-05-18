دوري نجوم العراق: اليوم انطلاق الجولة الـ34 بثلاث مواجهات

تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ34 من دوري نجوم العراق للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها لقاء الشرطة وديالى عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في ملعب الشعب.

ويسعى الشرطة لانتزاع الصدارة من الزوراء بتحقيق فوزه الخامس توالياً، بينما يطمح ديالى للابتعاد عن مناطق الهبوط بعد فوزه الأخير على أربيل.

فيما يحل نفط ميسان في تمام السادسة مساءً، ضيفاً على النفط في لقاء يسعى من خلاله للتعويض بعد ثلاث هزائم متتالية، فيما يدخل النفط المباراة بثقة عالية بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية.

وبنفس التوقيت يحتضن ملعب نوروز لقاء أصحاب الأرض مع نفط البصرة، في مواجهة يأمل فيها الفريقان بتحسين موقعيهما على لائحة الترتيب.