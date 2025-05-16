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انطلاق بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بمشاركة عراقية محدودة


نطلق، اليوم الجمعة، منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، التي تقام على مضمار وميدان استاد نادي قطر، وذلك ضمن فعاليات جولة الدوري الماسي العالمية، إذ تقام البطولة ليوم واحد فقط، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم ألعاب القوى في المنطقة.

ويشارك المنتخب الوطني العراقي بثلاث فعاليات فقط، وفقا للوائح اللجنة المنظمة التي راعت التوقيت المتزامن مع انطلاق منافسات الدوري الماسي، ما حد من عدد المسابقات المتاحة.

فيما يرأس الوفد العراقي عادل محمد، ويضم الجهاز الفني كلا من: عدنان محسن، وحسن العزاوي، أما على صعيد اللاعبين، فسيشارك سيف رعد، ومرتضى أزهر في سباق 100 متر، فيما يخوض طه حسين، ونور الدين عادل منافسات سباق 400 متر، ويشارك أحمد جمال في سباق 400 متر حواجز.

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