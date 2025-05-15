وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، العراق في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان له أن "قرعة تصفيات كأس آسيا U23 ستُقام يوم 29 من الشهر الجاري .

وأضاف الاتحاد في بيانه أن "منتخب العراق جاء في التصنيف الأول، بينما تُقام التصفيات من 1 إلى 9 أيلول/ 2025، على أن تُستضيف السعودية النهائيات".

وفيما يلي التصنيفات:

التصنيف الأول

أوزبكستان، اليابان، العراق، كوريا الجنوبية، فيتنام، أستراليا، قطر، تايلاند، الأردن، طاجيكستان، الإمارات.

التصنيف الثاني

إندونيسيا، الكويت، إيران، تركمانستان، ماليزيا، الصين، البحرين، فلسطين، سوريا، اليمن، كمبوديا.

التصنيف الثالث

ميانمار، سلطنة عمان، سنغافورة، قيرغيزستان، الهند، لبنان، لاوس، تيمور الشرقية، تايبيه الصينية، هونغ كونغ، الفلبين.

التصنيف الرابع

أفغانستان، بنغلاديش، منغوليا، غوام، باكستان، ماكاو، نيبال، بروناي، سريلانكا، بوتان، جزر ماريانا الشمالية.