العراق في التصنيف الأول لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس المنتخب العراقي في التصنيف الأول ضمن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث ذكر بيان للاتحاد، أن قرعة التصفيات ستجرى في 29 أيار/ مايو الجاري فيما تقام مباريات التصفيات في الفترة من 1 إلى 9 أيلول/ سبتمبر 2025 مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية ستستضيف النهائيات.

وفيما يلي تصنيفات المنتخبات المشاركة:

التصنيف الأول: أوزبكستان، اليابان، العراق، كوريا الجنوبية، فيتنام، أستراليا، قطر، تايلاند، الأردن، طاجيكستان، الإمارات.

التصنيف الثاني: إندونيسيا، الكويت، إيران، تركمانستان، ماليزيا، الصين، البحرين، فلسطين، سوريا، اليمن، كمبوديا.

التصنيف الثالث: ميانمار، سلطنة عمان، سنغافورة، قيرغيزستان، الهند، لبنان، لاوس، تيمور الشرقية، تايبيه الصينية، هونغ كونغ، الفلبين.

التصنيف الرابع: أفغانستان، بنغلاديش، منغوليا، غوام، باكستان، ماكاو، نيبال، بروناي، سريلانكا، بوتان، جزر ماريانا الشمالية.